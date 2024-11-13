美國樂見台當局增加防務開支？國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月13日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，民進黨當局頑固堅持“以武謀獨”，不惜把台島當戰場，把台灣民眾綁上“台獨”戰車，將本可以用來改善民生的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上。這不僅買不來“安全”，反而會加速把台灣變成“火藥桶”、“地雷島”，加速讓島內民眾特別是青年人當“炮灰”。正告民進黨當局，不管“台獨”分子弄來多少武器，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。



有記者提問：“美國在台協會”台北辦事處處長穀立言稱，台灣防務預算較去年增加8%，美國樂見民進黨當局不僅增加防務開支，更廣泛投資其他領域的防衛韌性，也非常欽佩賴清德所推動的軍事、兵役改革。對此有何評論？



朱鳳蓮：“台獨”與台海和平水火不容。民進黨當局頑固堅持“以武謀獨”，不惜把台島當戰場，把台灣民眾綁上“台獨”戰車，將本可以用來改善民生的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上。這不僅買不來“安全”，反而會加速把台灣變成“火藥桶”、“地雷島”，加速讓島內民眾特別是青年人當“炮灰”。



正告民進黨當局，不管“台獨”分子弄來多少武器，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。祖國統一是歷史必然，“台獨”分裂和外來干涉阻擋不了歷史大勢，動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的決心意志。



