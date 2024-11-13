劉德華唱中國人遭綠營攻擊 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）劉德華日前在台北演唱會上演唱《中國人》獲得熱烈反響，卻遭到島內綠營攻擊。國台辦發言人朱鳳蓮11月13日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸同胞都是《中國人》，都是《龍的傳人》，有著《中國心》，說著《中國話》，愛著《燈火裡的中國》，《愛我中華》是每一個中華兒女的尊嚴和榮耀。希望廣大台灣同胞堅守中國人的民族大義，堅定反對“台獨”，與大陸同胞一道共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創民族復興偉業。



有記者提問：劉德華日前在台北演唱會上演唱《中國人》獲得熱烈反響，卻遭到島內綠營攻擊。有綠營政客稱劉德華是“媚共藝人”，不值得去看；演唱《中國人》“是非常中國的設計”，是在搞“統戰”。對此有何評論？



朱鳳蓮：劉德華赴台舉辦演唱會，受到台灣歌迷的熱烈歡迎，他演唱的歌曲《中國人》由台灣音樂人創作，經典歌詞“手牽著手不分你我昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人”，不僅得到現場觀眾的熱烈回應，也引發海內外中華兒女的廣泛共鳴。一些綠營政客數典忘祖，妄圖以政治操弄干擾正常的音樂交流，遭到島內輿論同聲撻伐。



兩岸同胞都是《中國人》，都是《龍的傳人》，有著《中國心》，說著《中國話》，愛著《燈火裡的中國》，《愛我中華》是每一個中華兒女的尊嚴和榮耀。希望廣大台灣同胞堅守中國人的民族大義，堅定反對“台獨”，與大陸同胞一道共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創民族復興偉業。



