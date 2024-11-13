國台辦：大陸電商平台絕不會成為謀獨斂財工具

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月13日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，大陸電商平台是滿足台灣消費者多樣化商品需求和物流選擇的平台，絕不會成為“台獨”頑固分子“謀獨斂財”的工具。



有記者提問：今年“雙十一”購物狂歡節一如往年在台灣掀起熱潮。台媒報導，露營旅行等品類的台灣地區銷售額同比增長3倍，首次在大陸電商平台下單的新用戶也較往年大漲超3倍。沈伯洋等綠營政客卻稱，淘寶以“養套殺”等策略“滲透”台灣市場，並有收集個資的嫌疑，對此有何評論？



朱鳳蓮：每年11月的“雙十一”電商購物節是大陸非常火爆的網絡購物季，台灣民眾熱烈響應並踴躍參與。今年一些電商平台推出部分商品跨境免運費、可本地退貨等服務，充分滿足台灣消費者多樣化的商品需求和物流選擇。我們歡迎更多台灣民眾與大陸同胞一起，共享安全、便捷的網絡購物環境，樂見廣大台灣民眾獲得實實在在的好處。



至於沈伯洋利用淘寶做什麼事，大家應該有所耳聞。需要指出，大陸電商平台是滿足台灣消費者多樣化商品需求和物流選擇的平台，絕不會成為“台獨”頑固分子“謀獨斂財”的工具。



