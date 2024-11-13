國台辦介紹近期兩岸農業林業交流情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月13日在例行新聞發布會上表示，為積極探索海峽兩岸融合發展新路，扎實推進兩岸融合發展示範區建設，福建近期在促進兩岸農業林業交流方面積極作為，舉辦兩項大型活動。



11月6日至9日，第十九屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨第三屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇在三明成功舉辦。論壇以“致力兩山轉化 聚力兩岸融合”為主題，充分展示三明林票、林業碳票等林業改革新成果和推進生態產品價值轉化的生動實踐，舉辦竹木產業鏈暨閩台現代農業產業融合發展招商會等10餘場活動，匯聚林下經濟、林業機械、“以竹代塑”等門類共370多家企業展示展銷，吸引兩岸3700餘名嘉賓客商參會參展，其中台灣嘉賓500餘人，觀展人數超20萬人次，交易額近6000萬元。



11月16日至18日，第十六屆海峽兩岸茶業博覽會將在武夷山市舉辦。博覽會由海峽兩岸茶業交流協會、中國茶葉流通協會與台灣農會、台灣區制茶工業同業公會等兩岸組織和團體共同主辦，規劃“茶和天下”館（包含台灣館）、茶創意館、茗茶館、新茶飲館等四大主題展館，其中台灣館設置展位175個，超過140家台灣茶企參展，開展一系列兩岸青年與茶相關的體驗式交流活動，充分展示“三茶統籌、融合發展”最新成果。



