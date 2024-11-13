國台辦介紹近期兩岸影視文化交流情況

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月13日在例行新聞發布會上表示，影視文化是傳承弘揚中華優秀文化的重要載體，也是兩岸青年喜聞樂見的交流形式。這幾天兩岸影視文化交流活動密集。



朱鳳蓮介紹，11月12日，2024第二屆海峽兩岸青春影展頒獎活動在廈門舉行。活動由福建省文聯、廈門集美區政府會同台灣相關專業協會主辦，以“潮起兩岸 映像青春”為主題，兩岸及國外168所高校共965部作品參展，其中台灣作品93部。



11月13日，兩岸電影人年度盛會——金雞百花電影節將在廈門開幕，近百位台灣電影人受邀出席。13日至16日活動期間，將分別舉辦台灣電影展映、台灣電影交流會、金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季等多項活動。期間將展映《816》《悲情城市》《海上花》等9部台灣電影，8部正在製作的台灣電影將通過金雞獎平台進行項目推介，一些台灣導演將參加創作交流營活動，深化兩岸電影交流與合作。



11月14日至18日，湖北武漢將舉辦第十屆“金飛燕”海峽兩岸微電影微視頻大賽暨創作交流會。本屆大賽主題為“窗外”，寓意兩岸青年打破心靈隔閡，共創美好未來。兩岸20多所高校154部作品參加了大賽。



朱鳳蓮表示，歡迎記者朋友們關注並報導這些兩岸影視文化交流活動。



