利用輪渡船協助登陸作戰？國台辦：無稽之談

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月13日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，所謂“大陸很可能利用輪渡船搭載解放軍協助進行登陸作戰”的說法純屬無稽之談。朱鳳蓮說，島內有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，我們對此堅決反對。



有記者提問：針對大陸貨輪在野柳觸礁擱淺，台學者蘇紫雲稱，大陸與台簽訂過“兩岸航運協定”，很可能利用輪渡船搭載解放軍協助進行登陸作戰。對此有何評論？



朱鳳蓮：相關說法純屬無稽之談。



2008年11月，海協會與台灣海基會簽署《海峽兩岸海運協議》，實現海上客貨運直航。兩岸直接通航極大便利了兩岸民眾往來和經濟交流，為增進兩岸同胞共同利益福祉發揮了重要作用，這是有目共睹的事實。



需要說明的是，你提到的那艘貨輪“鈺洲啟航號”是因事故滯留基隆港，後因台風轉向申請出港避風，但直至10月29日上午才被允許離港。該船出港後即遭遇台風受困，申請拖輪救助因風浪太大未果，又多次申請返回基隆港被拒，當晚該船失去動力在野柳附近擱淺，全體船員不得已棄船緊急避險。島內有些人無視大陸船員生命財產安全，利用海上船舶遇險事故造謠抹黑大陸，我們對此堅決反對。



