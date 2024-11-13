《九龍城寨之圍城》揚威　帶動電影旅遊熱

中評社北京11月13日電／據大公報消息，今年5月，就在電影《九龍城寨之圍城》在本地市場票房捷報頻傳的同時，電影入圍第77屆康城影展“午夜展映”單元。電影放映後反響熱烈，全場觀眾起立歡呼，並鼓掌近10分鐘。胡子彤、張文傑熱淚盈眶，導演鄭保瑞發言：“這部戲很幸運，可以有一班好amazing的製作團隊、演員，他們都是來自香港很出色的藝術家，對於我來說，這部戲是很有意義及重大的事情，我很感謝他們，很感謝康城影展，揀選了這一部非常本土的動作電影。”



電影現象級的熱映帶動了“九龍城寨”這一香港歷史地標的“打卡熱”，九龍城成為今年來港遊客的一個熱門打卡地，而對於重建城寨以帶動香港文旅發展的呼聲亦不絕於耳。



今年10月，香港旅遊發展局、香港機場管理局、香港特區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方攜手合作，至11月20日在香港國際機場接機大堂A區舉行“走進香港 走進香港電影”九龍城寨之圍城電影展，分六大主題，搭建高約6.5米的雙層寨城舊建築，包括屋頂上閃耀的“九龍城寨”霓虹燈牌，聯新樓、理髮店、七記冰室、陳洛軍購買“眼睛”朱古力的士多等標誌性場景，展示九龍寨城獨有的文化和歷史情懷，重現電影經典瞬間。12月展覽更將走進電影故事的“主舞台”九龍城，在位於舊啟德機場的AIRSIDE商場內展出，進一步深化與九龍城歷史的聯繫，營造沉浸式室內體驗，旅客和市民可以穿過標誌性走廊、走入茶檔，重溫電影。