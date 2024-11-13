香港電影蓬勃發展　年輕導演異軍突起

中評社北京11月13日電／據大公報消息，由陳茂賢導演和編劇，黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康領銜主演的港產片《破.地獄》9日甫上畫便打破香港電影9項紀錄，截至昨晚（12日）11時，票房衝破2345萬元。從上半年話題度極高的《九龍城寨之圍城》，到當下兩部熱映電影《破.地獄》《焚城》，香港電影在本地市場一路高歌猛進，並憑借精良的製作，由本地口碑發酵，帶動電影在內地票房增長。



在此背景下，業界對當前香港電影發展前景紛紛表示樂觀，立法會議員馬逢國認為，總體來說香港已經有一批年輕的電影人陸陸續續地接上了香港電影黃金時代的班，且他們能探索出一條為香港觀眾所接受的電影路線。＼大公報記者 徐小惠 溫穎芝 李兆桐



《破.地獄》團隊對於電影取得好口碑，並打破多項票房紀錄表示振奮。導演陳茂賢表示：“我覺得非常鼓舞。謝票時聽到觀眾的分享十分窩心，衷心希望可以透過《破.地獄》傳遞更多正面訊息與力量給觀眾。”他表示，十幾年前已有以殯儀業為題材拍攝一部電影的想法，但那時想拍喜劇。當時覺得要探討生死這類沉重的題材，無論技術上、能力上以及心態上，內外均有很多不明白之處，所以沒有拍。後來經歷多位親友在疫情期間離世，其中包括跟他感情深厚的婆婆。他覺得可以在此問題上探討，拍一部電影了。陳茂賢很開心觀眾喜歡這部電影，亦希望香港電影會越來越好。



劇情打動人心 主演創作用心



黃子華、許冠文、衛詩雅三位主演得悉票房理想，皆喜出望外。黃子華相信電影的成功是因為這部戲能夠帶給觀眾奇妙的感受，他說：“第一次是看整部戲，第二次是看到自己，希望大家都會有這個體驗。”許冠文則感難以置信，好像時光倒流回到幾十年前的《神算》時代。他希望大家喜歡這部電影，可以的話，入場多看幾次支持港產片。



香港電影人、《九龍城寨之圍城》監制莊澄接受大公報記者電話採訪表示，從電影角度上講，《破.地獄》的故事實際上是以往導演較少接觸的，其成功主要在於劇情打動人心。陳茂賢在打磨劇本時結合了自身的經歷，讓電影取得了成功。另一方面，他以本片兩位主演黃子華與許冠文為例，表示二人不僅在本片具有一定的票房吸引力，而且在香港電影創作上特別用心。他認為，香港電影在上世紀的黃金時代過後，經歷了一段時間的低潮。而近年來幾部破紀錄的香港電影，正在逐步打破以往觀眾對港片“差不多的演員、差不多的橋段、差不多的爆炸鏡頭”的刻板印象，往重視劇本打磨的方向改變，這是一種非常好的現象。觀眾也在逐漸變得成熟，不會簡簡單單就被以往的“套路化”香港電影滿足。所以，“香港電影產業，一直吃老本是沒有辦法賣座的，非改不可。”莊澄認為，《破.地獄》的成功，正是香港電影正在適應這個逐步成熟的市場的表現。

