“粵海圖強”兩岸新媒體灣區行啟動儀式舉行

中評社北京11月13日電／據中國台灣網消息，11月12日，“粵海圖強”兩岸新媒體灣區行啟動儀式在珠海舉行，兩岸媒體人將開啟為期6天的灣區之旅。國務院台辦新聞局局長陳斌華、廣東省台辦副主任肖兵、珠海市委常委郭才武等嘉賓出席本次活動。



本次活動由國台辦海峽兩岸交流中心、廣東省海峽兩岸交流促進會主辦，廣州市海峽兩岸交流協會、珠海市珠台經濟文化交流協會、中山市海峽兩岸交流協會、台商優市網、廣東兩岸融媒體中心承辦。



“兩岸媒體是增進兩岸同胞相互瞭解非常重要的橋梁和紐帶。”珠海市台港澳事務局局長黃萃介紹，本次活動將兩岸新媒體人匯聚在粵港澳大灣區，既是共同探索、交流、創新的重要旅程，也是一次彰顯兩岸文化同源、情感共鳴的深度對話，是“同行同行”更是“同心同向”。



主辦方表示，希望兩岸媒體朋友們可以多維度、多視角地感受中國（珠海）航展魅力，也祝願“粵海圖強”兩岸新媒體灣區行收穫滿滿，相信在大家的共同努力下，此次活動一定會成為匯聚正能量、搭建連心橋、畫好同心圓的收穫之旅。



據介紹，11月12日至11月17日，結合第十五屆中國（珠海）航展舉辦的契機，主辦方邀請近50名台灣媒體人、青年網紅到大灣區參訪，近距離觀看珠海航空航天展，接觸體驗粵港澳大灣區、橫琴粵澳深度合作區、南沙自貿區及中山高質量發展機遇，通過他們在網絡社交平台發布的見聞感受和網紅示範效應，吸引更多青年來大灣區交流、學習、就業。