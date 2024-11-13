人工智能為戲劇舞台增添科技“靈韵”

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，科技發展給人類社會帶來巨大改變，為藝術的審美表意拓展了新空間。近些年，以技術發展為支撐的人工智能（AI）賦能戲劇藝術，將人類與AI各自的優勢結合起來，使舞台藝術的創作思路更加開闊、表現形式更加多樣、創作風格更加突出，實現了AI技術和現代戲劇舞台藝術的協同創新。



百年前，法蘭克福學派代表人物瓦爾特·本雅明曾將傳統藝術品中蘊藏的本真性和個體化的藝術特質，命名為“靈韵”。如果借用此概念，可以說今日AI科技的介入為當代戲劇舞台藝術增添了新的科技“靈韵”：有著源於人類又試圖突破人類自身限制的造物之“靈”。



AI介入舞台創作前期策劃，是對人類突破創作思維局限的一種助力。AIGC（AI－Generated Content），是一種人工智能內容生產方式，它通過已有數據尋找規律，通過適當的泛化能力生成相關內容。AIGC通過對海量劇本進行大數據歸納整理，按照預設風格進行規模化、批量化劇本生產，創作者可以在此基礎上篩選優秀作品進行二次創作。在這個過程中，AI完成了煩瑣的前期準備工作，幫助藝術家節省時間和精力，回歸藝術創造的本源，專注於更具戰略性和創新性的工作。2023年，上海音樂學院數字媒體藝術學院的品牌音畫藝術劇場“鏡子裡的風景——人工·智能”，就嘗試採用了AIGC為舞台作品量身設計視覺化表現方式，以視覺聯動聽覺，在很大程度上實現了對已有創作思維的突破。



AI創新設計融合不同領域的專業知識，為設計方案提供優化建議，共同創造創新解決方案，提升創意設計效率和效益。例如：AIGC可以根據設計師的輸入，生成逼真的布景草圖和模型，提升設計效率；模擬不同光源和光線效果，自動生成實現特定氛圍和視覺效果的燈光設計方案；通過分析音樂和音效的結構，生成適合特定場景的音效設計；通過給定的主題、時間和地點生成服裝設計草案，為設計師提供靈感參考；幫助設計師快速生成與劇本和場景相符的道具設計；根據音樂和劇情自動生成舞蹈動作，並通過機器學習，自主創作新的舞蹈作品。AI協同創新設計，大膽而又謹慎地把控著AI技術的“友善邊界”，使科技與藝術在創作的各個環節中融為一體。它不僅集成了不同領域的專業內容和AI能力，而且降低了設計的專業門檻，讓更多的人能夠參與設計創新，賦予設計更為豐富的人類創造力。在某種程度上說，這種AI創意帶有獨特的人類“靈韵”，而這“靈韵”之源正是質朴而原始的人類審美，也是AI創造力的源泉。

