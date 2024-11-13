諜戰劇創新從打破固化模式開始

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，從《敵營十八年》《永不消逝的電波》《保密局的槍聲》，到《暗算》《潛伏》《懸崖》《黎明之前》，再到《偽裝者》《借槍》《紅色》，諜戰劇始終受到市場的青睞。但一段時間里，諜戰劇服化道越來越精致，劇情越來越燒腦，影響力卻有所下降。這主要是因為其創作形成了相對固化的情節模式，難以滿足觀眾渴望新奇、突破常規定式的觀賞訴求。針對這一現象，近年來諜戰劇從打破固化的情節模式開始，探索如何實現作品的審美突圍和精神升華。以《叛逆者》《追風者》《對手》《特工任務》《破密》等為代表的一批作品，在引人入勝的故事中凸顯人物的信仰光輝，使諜戰劇在新的時代語境下煥發出新的生機。



以往的諜戰劇主要以成熟的地下工作者為主角。而當下的創作多展現人物經歷懵懂、迷茫，最終加入中國共產黨，成為地下工作者。《叛逆者》中，復興社幹部特訓班學員林楠笙，被顧慎言、紀中原、朱怡貞、左秋明等共產黨人為國為民的使命感和大無畏的犧牲精神感召，對國民黨內部的亂象和當時中國人民的苦難有了更深的思考，也對共產黨人的信仰和追求有了更深的瞭解，最終成長為一名真正的共產黨員。還有《群星閃耀時》中的向遠生、《隱秘而偉大》中的顧耀東、《追風者》中的魏若來等，均為成長型人物。不僅如此，創作者在講述人物的覺醒和轉變時，鋪墊厚實的生活化敘事情節。《追風者》花很多篇幅展現魏若來與嘴硬心軟的房東阿姨、拉黃包車的兄弟阿文、從老家來投靠的未婚妻相處的熱絡溫暖。這些家長里短不是隨意可删改的“閑筆”，而是構成作品社會時代背景的有機組成部分。當一次次金融風波來襲，魏若來看到房東阿姨、阿文等普通民眾陷入國民黨政府的金融圈套而家破人亡。於是，他從“如何守護親人朋友們的幸福生活”的問題思考開去，得出了“衹有中國共產黨才能救中國，衹有中國共產黨才能發展中國、強盛中國”的結論。這不僅凸顯了信仰的精神感召力與引導力，也令信仰具有了生命的溫度和力量。



圍繞真實歷史事件展開合理的藝術想象，是近些年諜戰劇又一個有益嘗試。真實的歷史是諜戰劇最好的素材。一些創作者意識到這一點，所以他們沒有像以往創作那樣貼上一個標簽化的時代背景，或虛設一個宏觀的年代框架，而是找准並深掘某個歷史節點，建構起自洽且精彩的故事世界，讓觀眾在濃鬱的時代氛圍里與劇中人產生心靈共振，沉浸式感知信仰所攜帶的歷史基因、所濃縮的歷史邏輯。《北平無戰事》以1948年國民政府強制推行幣制改革為背景，《追風者》聚焦上世紀30年代金融業變革，《破密》根據革命先烈蔡威的真實事跡改編……觀眾在觀劇過程中隨時調取大量背景資料，對虛構角色與原型人物、虛構情節和真實歷史一一對照考證，並在對照考證過程中體驗蘊藏在虛構故事中真實的精神力量。

