中國影視作品呈現出新的藝術特質

中評社北京11月13日電／據光明網報導，當下，中國影視業繁榮發展，讓受眾擁有充沛的選擇可能，受眾的審美水平在大量日常觀看中不斷提高，反過來又推動創作者努力創新，催化影視作品藝術特質的流變。近年來，現象級影視劇不斷湧現，引發人們的關注和熱議，引領著同題材類型的創作。優秀影視劇不僅包括深邃而廣闊的歷史和現實內容，還具有令人耳目一新的藝術形式。這些藝術形式不僅成為大眾文化的熱點、焦點，也在不同的領域中集聚出新的藝術特質。



長片與短劇相映成趣，使人們獲得更豐富多樣的觀賞體驗



在常態化的影視劇類別之外，近年來湧現的一些優秀電影作品越來越長，而優秀的劇集作品越來越短。長片與短劇相映成趣，似乎打破了傳統意義上電影與劇集的類別界定，也打通了大小屏的傳播介質區隔。



電影的“長”有兩種表現。一種是單片時長超過90到120分鐘的基本設定。如《長津湖》《長安三萬裡》《流浪地球2》等現象級電影作品片長接近3個小時。時長變長，給創作打開了更開闊的敘事格局，可以容納更複雜豐富的人物與情節設計，進而提供給觀眾更系統完整的視聽體驗。另一種是系列作品越來越多，《白蛇：浮生》續寫了《白蛇：緣起》的故事，《流浪地球2》展現著《流浪地球》故事發生之前的世界，《長津湖》獲得熱烈反響後《長津湖之水門橋》上映，《封神第一部：朝歌風雲》顯然預示著第二部、第三部將接踵而來，而《熊出沒》《唐人街探案》等系列影片更是以多部作品激發受眾的持續期待。這些作品自成體系，單片之間彼此獨立又互相呼應，創造出宏大的故事世界。電影篇幅變長，與人們觀賞需求改變有關。近年來，隨著閱片量不斷提高，人們對單一類型創作、敘事樣態的新鮮感和期待值有所下降。為了持續吸引觀眾，給他們帶來更豐富的視聽體驗，很多電影嘗試類型融合、多線敘事、多重反轉。這就使電影的信息量大大增加。為容納這些信息量，電影越來越長。



劇集的“短”也表現為幾種形態。比如《石頭開花》《功勛》《我們這十年》《理想照耀中國》等單元劇，在形式上打破了電視連續劇的連續性。每個單元，無論單集還是數集，都有自成一體的故事，並由不同的導演與團隊來創作。創作者各顯身手，創作出篇幅短小、節奏緊凑的故事，給觀眾帶來“移步換景”的審美體驗。再如，迷你劇精品湧現。近年來引發觀眾熱議的多部作品，如《無證之罪》《隱秘的角落》《沉默的真相》《平原上的摩西》《漫長的季節》《我的阿勒泰》等都在6至12集之間。還有單集幾十秒到15分鐘左右的微短劇崛起，占領了人們的碎片時間。劇集向短，也與人們觀賞習慣變化相關。媒介技術正在改變我們的文娛消費習慣，這在移動終端異軍突起的當下尤為顯著。隨著生活節奏不斷加快，人們越來越習慣手機小屏即時性、快進式、淺投入、高強度的信息接收方式。短視頻崛起，也改變著人們的審美習慣。在這種情況下，短而精的劇集內容更容易吸引觀眾的注意力。

