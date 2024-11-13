從修辭入手提升文藝評論的傳播力

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，文藝評論是引導創作、提高審美、引領風尚的重要力量。一段時間以來，文藝評論的上述功能有所弱化，很多評論無人去讀、無人愛讀，難以產生傳播力和影響力。



導致文藝評論功能弱化的原因是多方面的，從文藝評論自身看，評論文本可讀性不強、傳播力不夠，直接限制了其影響力的發揮。比如，很多文藝評論不僅觀點缺乏新意和創見，行文上也存在各種問題——結構老套，行文古板，拖沓冗長，陳言畢現，不能給人帶來閱讀的愉悅，結果陷入“寫誰誰看，誰寫誰看”的怪圈。



吸引讀者，才能影響讀者。提升文藝評論的傳播力、影響力，應重視評論文本的修辭，讓評論的文字美起來。



注重修辭才不會給讀者帶來太大的心理落差。比如，在文學領域，讀者往往先讀原著，想對原著進一步瞭解，會再讀相關評論。原著或高妙或豪逸或峻潔或綺麗或婉轉，讀者體會到的是美的享受、靈魂的震撼。讀者對文學評論的心理預期是學術性、思想性，但並不意味著他們會原諒文學評論的佶屈聱牙、幹癟寒磣。倘若文學評論的遣詞造句不貼切、不流暢、不生動、不形象，這時，它與所評論的文學作品形成的反差將是巨大的，仿佛“蒹葭倚玉樹”，甚至有“狗尾續貂”之感。



注重修辭會增強讀者的信賴感。如果文藝評論不講究文辭，讀者很可能會有兩個感覺：第一，這位評論者文字水平一般，文如其人，他的意見的深刻性值得懷疑；第二，讀者看到文字糟糕的評論，可能還會進一步聯想，“這位評論者沒有表現出將評論寫得優雅、雋永的努力，他對自己的文字是不珍惜、不尊重的，那他對所評論的作品想必也缺乏尊重，所提出的觀點也就不那麼值得信任”。這便導致評論的傳播效果大打折扣。