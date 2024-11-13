推動地方藝校戲劇影視教育高質量發展

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，地方藝術院校是培養戲劇影視人才的重要陣地。推動地方藝術院校戲劇影視教育高質量發展，應當更新人才培養理念，提升地方藝術院校服務當地文化藝術事業的能力，努力培養適應時代與社會需要的戲劇影視人才。具體而言，應做好以下幾個方面的工作。



首先，創新人才培養理念，優化人才培養體系。



加強人才培養體系的頂層設計，結合區域文化特色、地方經濟狀況和區域產業結構，優化專業布局和人才培養體系，推進本碩教育縱向貫通培養；整合學術資源、教學資源和社會資源，打破學科壁壘，開展跨學科融合。



樹牢思政育人理念，培養德藝雙馨的戲劇影視人才。讓大思政理念貫穿戲劇影視人才培養全過程，持續推進思政課一體化，將思政教育融入戲劇影視專業課程體系。通過課程內容設計，將社會主義核心價值觀、愛國主義教育、民族文化傳承等與專業課教學相結合，實現知識傳授、能力培養與價值引領的統一。



樹立國際化的人才培養理念，提升地方戲劇影視人才的國際競爭力。引進具有國際學術背景的高水平師資，為學生提供國際性的教學資源，讓學生全面瞭解世界戲劇影視的歷史、現狀和發展趨勢，培養學生的國際視野和跨文化交流能力。



其次，提升服務地方的能力，踐行院校服務社會的職能。



地方藝術院校要圍繞地方戲劇影視發展戰略，組織開展戲劇影視領域的基礎研究和應用研究，比如聚焦民族題材影視、地方戲劇等特色領域，努力成為區域特色戲劇影視研究中心。地方藝術院校還應組建以高層次人才為核心的智庫團隊，在咨政服務、文化研究等方面持續發力，為地方特色文化產業和文化事業服務，努力提升院校服務地方的能力。

