2024年廣西文化旅遊嘉年華在梧州開幕

中評社北京11月13日電／據光明日報報導，11月12日，2024年廣西文化旅遊嘉年華在梧州市開幕。本次嘉年華以“文旅大玩家”為主題，薈萃廣西和粵港澳大灣區城市文旅精品，通過別出心裁的“通關式逛展”互動形式，為遊客打造全天候一站式“吃喝玩樂購”旅遊消費新體驗。圖為在梧州市政廣場，演員在表演民族歌舞。