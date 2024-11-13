香港金管局攜手多邊組織加強亞洲氣候投資

中評社北京11月13日電／據人民日報海外版報導，香港金融管理局11日宣布，與亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行和國際金融公司建立策略性夥伴合作關係，代表著各方在加強亞洲可持續金融戰略合作方面邁出重要一步。



金管局當日在亞洲氣候投資研討會上作此宣布。此次研討會在香港國際金融中心舉行，旨在鼓勵所有持份者合力應對氣候變化，並計劃在亞洲投入至少5億美元，促進區內實現淨零排放及減少溫室氣體排放，以實現綠色金融和可持續發展。



金管局外匯基金投資辦公室行政總裁李達志表示，作為亞洲領先的綠色金融樞紐，香港近年致力促成國際綠色和可持續債券在區內發行。透過此次策略性夥伴合作，金管局希望展示在亞洲同時達致財務回報和可持續發展的可行性。



亞開行私營部門業務局局長蘇珊娜·加布瑞表示，亞太地區發展中經濟體面臨氣候投資嚴重不足問題，而氣候投資對暢通綠色增長之路必不可少。作為亞太地區的氣候銀行，亞開行正在擴大其氣候融資規模，同時與志同道合的組織合作，引導資本流向具有影響力的可融資發展項目。



亞投行全球金融機構和基金客戶部局長劉戈力表示，此次合作反映亞投行致力於推動以氣候為主的投資，促進亞洲可持續增長的承諾，為有影響力的氣候行動和區域韌性奠定堅實基礎。



國際金融公司東亞及太平洋區域局局長林金思表示，此次合作將向亞洲地區最有需要的國家的氣候項目注入資金，以加快推動低碳、具韌性的包容性轉型。