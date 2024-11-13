網評：解放軍戰力跟跑變領跑　礪劍為亮劍

中評社北京11月13日電／網評：跟跑變領跑 礪劍為亮劍



來源：大公報 作者：馬浩亮



繼“聯合利劍－2024”對台軍演、向太平洋公海發射洲際彈道導彈、遼寧艦山東艦首次雙航母編隊訓練之後，此次珠海航展成為集中展示解放軍整體戰力特別是武器裝備水平躍升的又一窗口。



1996年首屆珠海航展時，中國派出的是殲－8戰鬥機、直－9直升機、運－12運輸機。這在當時屬於國產軍機的“第一梯隊”，但對比世界軍事大國，中國卻是苦苦追趕的跟跑者。而放眼今日的珠海，殲－35A、殲－15T、殲－15D、直－20J、雙座版殲－20S、運－20、運油－20、紅旗－19反導攔截彈……躋身世界一流的各式裝備數不勝數，讓人由衷發出“天翻地覆慨而慷”之嘆。



曾經，外界習慣用美軍同類武器來描述中國的艦艇、戰機、導彈。如殲－20和殲－35被稱作中國版“猛禽”和“閃電Ⅱ”，紅旗－19被稱為中國版“薩德”，直－20則是中國版“黑鷹”。這正是以往“跟跑”時代形成的慣性思維。



經過這些年的長足發展，中國武器裝備在很多方面實現了從跟跑到並跑再到領跑的跨越。在航母、隱形戰機、中段反導等很多方面，陸續打破美軍的獨霸與壟斷。同時還在不斷創造和刷新世界軍事發展的紀錄。比如，殲－20S成為全球首款雙座五代戰機，“九天”無人機開辟“蜂群母機”新路徑。



科技自主創新是國防建設的戰略基礎。誰奪得軍事科技制高點，就能在軍事博弈中占得優勢。中國在很多領域已挺立世界前沿。譬如，無人化、智能化武器正在成為遂行精確打擊的主戰裝備。而此次亮相珠海的“虎鯨”無人艇、“九天”無人機、翼龍X反潛無人機、無偵－10、彩虹－9以及多型反無人機微波武器和激光設備，都是中國科技“礪劍”的代表作。

