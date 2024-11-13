中評社北京11月13日電／網評：各展所長 建好大家共同的“港”



來源：大公報 作者：陳成爐



在11月8日中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室召開的2024年香港工商界人士座談會上，夏寶龍主任對香港社會作了最新動員，對所有以港為家的人們來說，重振“東方之珠”光彩已成為大家共同的責任，無論特區政府、工商界抑或其他界別，都應團結一致，發揮各自的優勢和專長，全方位推動香港走向由治及興的快車道。



作為推動經濟發展的主力軍，香港工商界和企業家對此責無旁貸，理應承擔多一些使命，發揮多一點作用。這既是賡續香港企業家光榮傳統的時代召喚，也是驗證自身能力的難得機會。幾十年來，伴隨改革開放大潮成長起來的香港工商界積累了包括資金、技術、管理經驗和世界聯繫等方面的雄厚優勢，在香港經濟發展的過程中日益壯大，面對當前香港經濟面臨的一些困難與挑戰，是時候拿出看家本領了。



打造新的產業增長極



保持傳統優勢，深耕新興動能，是工商界可以貢獻香港的最重要方向。座談會上，夏主任對“港”賦予了新的詮釋，這是一個歸根復命的重要提醒：衹有時刻牢記“港”的功能與定位，並加以創新性的維護與發揚，香港才能呈現更多的活力與魅力。無論航運中心還是貿易中心，“港”的功能都得到了淋漓盡致的發揮，這一點上，工商界應加以維護，順應世界發展潮流，努力增強傳統“金字招牌”的競爭力。



積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能、拓寬未來發展新空間，也需要更多依靠工商界發揮力量。當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，科學技術越來越成為推動經濟社會發展的主要力量，香港工商界必須走出自我設定的舒適區，充分喚起企業家精神，切實在創科發展上大膽投入資源和人力，為香港打造新的產業增長極，實現新舊動能的有效轉化和經濟社會高質量發展。這不僅對香港有益，企業自身也能獲得更多良機。

