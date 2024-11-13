網評：香港未來發展系於政府與工商界同發力

中評社北京11月13日電／網評：香港未來經濟發展系於政府與工商界協同發力



來源：大公報 作者：劉兆佳



11月8日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室在深圳召開2024年香港工商界人士座談會。夏寶龍主任出席座談會，同與會29位香港工商界代表進行深入交流。香港特區行政長官與部分主要官員也出席了該次座談會。此次規模龐大的座談會罕有地讓中央、香港特區政府和香港工商界頭面人物有機會面對面坦率表達立場和交換意見，其政治意義的重要性是毋庸置疑的。



此次座談會在香港面對經濟﻿復甦乏力、經濟競爭力下滑、政府財政拮據、產業轉型升級困難和國際政治和經濟形勢愈趨嚴峻的環境下召開，清晰反映了中央對香港未來經濟發展的憂患感和迫切感。為了加快推動香港經濟發展，中央自然希望長期植根於香港並與香港休戚與共的香港工商界能夠展示愛國愛港情操，更加積極參與香港的經濟建設。



夏寶龍主任表示，建設美好香港，需要大家堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要大家開拓創新，積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能；需要大家堅定支持特區政府，眾志成城，共同推進落實長遠發展規劃，為香港拓展發展新空間。



李家超行政長官也呼應了夏寶龍主任對香港工商界的呼籲和期許，強調香港的商界和企業家都是香港發展的參與者和受益者，更應該是貢獻者，而不是旁觀者、不只要做評論員，面對經濟轉型期，香港每一個行業都應由自身做起，坐言起行，積極把握變革良機，以實際行動建設香港家園，與香港同發展、建未來。



其實，夏寶龍主任和李家超行政長官今年已經多次發表類似立場，顯示中央和特區政府都熱切希望通過政府與香港工商界攜手合作打好香港長遠持續發展的根基。畢竟，沒有工商界的積極和踴躍參與，特別是對新產業作長期投資和營運，中央和特區政府擘畫的香港長遠發展藍圖根本缺乏足夠的資源來實現。

