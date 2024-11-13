網評：工商界發揮主力軍作用建好三個“港”

中評社北京11月13日電／網評：工商界發揮主力軍作用 落實“六個需要”建好三個“港”



來源：大公報 作者：姚志勝



中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍日前在2024年香港工商界人士座談會上的講話，不但肯定了香港工商界的作用和貢獻，是推動香港經濟發展的主力軍，更提出了“六個需要”，對工商界在強國建設、民族復興偉業中更好地發揮作用，指明了方向，提出了要求，寄予了厚望。



夏寶龍主任的講話大大振奮了香港工商界的信心，當中提到香港不能僅靠傳統優勢“一招鮮、吃遍天”，一定要繼續在“港”字上做文章，建設好陸、海、空三個“港”，對於特區政府以及香港工商界更具有很強的指導作用。陸、海、空三個“港”形象地點出了香港的獨特優勢。落實“六個需要”，建設好三個“港”，大力發展創科產業，香港經濟將可實現升級轉型，擺脫經濟產業“一招鮮”的問題，這需要特區政府在政策上作出規劃和扶持，更需要工商界以實際行動作出投資，配合政府政策，攜手助力國家高水平開放，推動香港高質量發展。



香港的發展從來都是重商倚商興商而來，這場座談會充分反映中央對香港工商界的關心、支持和期望。當前香港正進入重要的發展階段，社會各界都將發展作為第一要務，特區政府在新一份施政報告就振經濟、推動經濟轉型提出了多項短中長期措施。但同時外圍經濟形勢仍不明朗，對內香港﻿復甦動能仍有待加強，“興”的基礎仍未穩固。在這樣的形勢下，更需要將發展作為首要任務。工商界是香港經濟發展的主力軍，是重要的推動力量，更需要積極作為，在香港加大投資，助力高質量發展高水平開放，這是中央以及香港各界的期望，也是工商界的機遇所在。

