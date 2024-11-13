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特朗普將提名皮特·海格塞斯為國防部長
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2024-11-13 17:45:23
中評社北京11月13日電／據大公報報導，據央視新聞報導，當地時間12日，美國當選總統特朗普表示，將提名皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）為美國國防部長。
皮特·海格塞斯生於1980年，曾在美國陸軍國民警衛隊服役，目前為福克斯新聞電視主持人。
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