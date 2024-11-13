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約翰·拉特克里夫被任命為美中情局局長
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2024-11-13 17:46:25
中評社北京11月13日電／據央視新聞報導，當地時間11月12日，美國當選總統特朗普宣布，任命在其上屆政府任職的國家情報總監的約翰·拉特克里夫（John Ratcliffe）為其就任總統後的中央情報局（CIA）局長。
拉特克里夫今年59歲，曾在得克薩斯州從事律師工作，後進入政壇，擔任過市長、聯邦檢察官等職務，從2015年1月至2020年5月擔任國會眾議員。
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