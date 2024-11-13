美航班降落海地機場遇槍擊　機身現彈孔

中評社北京11月13日電／據大公報報導，綜合美聯社、CNN報導：海地首都太子港暴力衝突持續，至少兩家廉價航空公司航班11日在降落過程中，遭到當地幫派槍擊炮火波及，導致一人受傷。太子港國際機場臨時關閉。目前多間航空公司已暫停飛往海地的航班，美國駐海地大使館亦發布安全警報。



美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）11日表示，旗下從佛羅里達州飛往海地太子港的NK951客機，在備降太子港圖森—路維杜爾國際機場時遭到多次槍擊，一名機組人員受到輕傷，旅客無人受傷。這是3周內第2次有飛往太子港的航班遭到槍擊，飛機被迫改降多米尼加共和國聖地牙哥機場。社交媒體上視頻顯示，飛機艙內出現數個彈孔。



精神航空表示，事件導致一名空姐受到輕傷，沒有乘客受傷，該公司飛往太子港和海地角的航班也已暫停。此外，廉航捷藍（JetBlue）從太子港返航紐約的935號航班，在抵達後的檢查也發現機身外殼出現彈孔。



太子港國際機場的所有進出航班均已停止。捷藍宣布暫停所有太子港的航班，直至12月2日。美國航空也宣布暫停所有前往海地航班直至周四。



事發當天，海地新總理菲斯—艾梅宣誓就職，並發表講話，承諾將致力於恢復海地國家安全。最近幾周安全形勢的惡化，海地首都的武裝分子向飛機開槍。上個月、一架聯合國直升機在太子港上空也遭到槍擊。