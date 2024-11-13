美內閣人選海湖莊園“試鏡”

中評社北京11月13日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：特朗普與其過渡團隊近日在佛州海湖莊園密集面試內閣職位的候選人，有意入閣者得準備電子版大頭照與電子簡歷，通過視頻面試才有機會被選中。據知情人士透露，想要進入特朗普的內閣，除忠誠度外，還需展現出過人的表達能力。



延續上個總統任期半公開面試重要官員人選的電視直播節目作風，特朗普近期也在海湖莊園以視頻會議的方式挑選內閣人選，本周將陸續公布國家安全及經貿領域官員。據悉，過渡團隊專門為特朗普準備了簡報，其中不僅包括候選人們的基本信息和照片，還會回顧他們的電視採訪片段。美媒稱，商人出身的特朗普用人頗重視“顔值”，此前還表示身邊人員都經過“試鏡選拔”，視頻面試也許還有把“顔值”作為篩選標準的用意。



不過，一名知情人士表示，審查候選人電視採訪片段主要是為了確保他們當選後有能力“清晰準確”地代表特朗普政府傳達信息，至於他們的長相如何並不重要。



特朗普的顧問表示，特朗普很享受挑選內閣成員的過程以及由此帶來的關注。贏得2016年大選後不久，特朗普就在紐約特朗普大廈開展了漫長的面試會議。現場不僅出現了許多候選人，還有說唱歌手Kanye West等名人，整個過程就如同電視節目一般。