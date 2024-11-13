共和黨議員“高升”　或影響眾院控制權

中評社北京11月13日電／據大公報報導，據美聯社報導：距美國大選投票結束已過去一周，兩黨仍在爭奪眾議院控制權。《國會山報》預測，共和黨將繼續以微弱優勢控制眾議院，但美聯社數據顯示共和黨距離控制眾議院所需的218席還有4席之差。特朗普計劃提名佛州眾議員沃爾茲擔任國家安全事務助理的消息在共和黨內部引發擔憂，因為這將觸發特別選舉，可能動搖共和黨的優勢。



美聯社12日公布的數據顯示，共和黨贏得214個眾議院席位，民主黨贏得205個席位，剩餘16個席位仍在激烈爭奪中。與此同時，消息人士披露特朗普將提名沃爾茲擔任國家安全事務助理、佛州參議員盧比奧擔任國務卿，他日前還邀請紐約州眾議員斯特凡尼克擔任美國常駐聯合國代表。美媒指出，佛州州長德桑蒂斯將任命盧比奧的繼任者，直至2026年中期選舉；但沃爾茲和斯特凡尼克若離開眾議院，明年就將舉行補選。一些共和黨人擔憂，這將影響共和黨對眾議院的控制。



共和黨已經重奪參議院控制權，將於13日投票選出參議院多數黨領袖，接替與特朗普政見不合的麥康奈爾。



南達科他州參議員圖恩、得州參議員科寧和佛州參議員斯科特參與角逐，圖恩和科寧曾擔任麥康奈爾副手，斯科特則是特朗普的擁躉。美媒披露，特朗普的多名盟友支持斯科特，並敦促特朗普出手阻止圖恩上位。