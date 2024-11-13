特朗普擬提名盧比奧任國務卿

中評社北京11月13日電／據大公報報導，綜合報導：美媒11日援引消息人士披露，美國候任總統特朗普將提名佛州參議員盧比奧擔任國務卿、佛州眾議員沃爾茲擔任國家安全事務助理、南達科他州州長諾姆擔任國土安全部部長。盧比奧和沃爾茲均是對華鷹派，盧比奧更被稱為“反華急先鋒”，近年在涉港、涉疆等議題中上躥下跳，已兩度受到中方制裁。盧比奧等人在驅逐非法移民、削減對烏軍援等議題上同樣唯特朗普馬首是瞻。美媒指出，特朗普料將在第二個任期內採取一些“不受歡迎”的舉措。



《紐約時報》11日援引3名消息人士稱，特朗普計劃提名盧比奧擔任國務卿。消息人士表示，特朗普仍可能在最後一刻改變主意，但目前似乎對盧比奧很滿意。盧比奧是古巴移民後代，曾是特朗普的批評者，並在2016年與特朗普爭奪共和黨總統候選人提名，但後來與特朗普的關係日益密切，今年大選期間是特朗普競選搭檔熱門人選之一。他主張對中國、伊朗、古巴等國家採取強硬外交政策。



特朗普還打算提名同樣對華立場強硬的沃爾茲擔任國家安全事務助理。《華爾街日報》指出，特朗普在第一個總統任期內因政策分歧頻繁更換國家安全事務助理，而沃爾茲是特朗普的堅定支持者。他贊同特朗普對非法移民的零容忍態度，也支持減少對烏克蘭的援助。報導稱，特朗普試圖建立對外國競爭對手的威懾力，同時對美國盟友採取“交易型政策”。



中方兩度制裁盧比奧



盧比奧是共和黨最偏執激進的反華人士，2011年當選參議員以來推動和提出多項涉港、涉台、涉疆法案，包括“香港人權與民主法案”“台灣旅行法”和“維吾爾人權政策法案”，嚴重干預中國內政。2020年，他因在涉疆和涉港問題上表現惡劣，在短短一個月時間裡兩度被中方制裁。他還叫囂要把傳播中國傳統文化的孔子學院趕出美國校園，並主張限制中國學生赴美留學。



CNN表示，選擇盧比奧擔任國務卿將傳遞出一個明確的信號，即特朗普政府有意升級與中國的緊張關係。這一任命背後還有美國國內政治考量。特朗普今年從民主黨手中搶到一部分拉丁裔選票，讓盧比奧成為美國史上首位拉丁裔最高外交官，有助於鞏固拉丁裔支持率。