李文傑：內地高等教育發展快有大量專業人才

大埔區區議員李文傑（受訪者供圖） 中評社香港11月14日電（記者 段曉魯）香港特區政府自2022年底推出一系列積極招攬人才措施，希望人才來港。大埔區區議員李文傑接受中評社記者採訪，他表示，內地的高等教育體系快速發展，培養了大量具備專業知識和技能的人才，還有多樣化的專業背景，內地人才在科技、金融、醫療等多個領域的專業人才均有不錯的表現。



李文傑表示，特區政府在留住人才方面面臨多個困境，尤其是對於專業人士如醫生、律師，甚至日常公共交通的司機等。首先，生活成本高：香港的生活成本，特別是房價高昂，對許多專業人士來說是一個重大負擔，這可能導致他們選擇離開香港。其次工作環境壓力，專業人士在工作中常常面臨高壓和長工時的情況，這會影響他們的工作滿意度和生活質量。再者職業發展限制，部分專業領域的晉升機會有限，可能使人才感到失去動力。以及政策不確定性，政治環境的變化和政策的不穩定性可能使一些人才對未來感到不安，從而選擇其他地方發展。



李文傑稱，內地的高等教育體系快速發展，培養了大量具備專業知識和技能的人才。還有多樣化的專業背景，內地人才在科技、金融、醫療等多個領域的專業人才均有不錯的表現。在創新能力方面，內地在科技創新方面的投入逐年增加，許多內地人才在創新和創業方面具有優勢。



李文傑認為，內地人才的引入確實可以在一定程度上彌補香港的人才缺口，但仍需考慮幾個因素。一，文化適應性。內地人才是否能夠快速適應香港的工作和生活環境，是一個關鍵因素。二，增加職業資格認證。不同地區的專業資格認證標準可能不同，這可能會成為內地人才在港工作的障礙。三，計劃長期發展策略。政府需要制定長期的引才策略，確保引入的人才能夠得到合理的發展空間。

