“全球南方”媒體新聞網正式上線運行

中評社北京11月13日電／據新華社報導，由新華通訊社主辦的“全球南方”媒體新聞網11日在巴西聖保羅“全球南方”媒體智庫高端論壇開幕式上舉行上線啟動儀式。



當地時間11至12日，以“唱響‘全球南方’主旋律 開啟發展振興新征程”為主題的首屆“全球南方”媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅舉行，來自70多個國家和地區的170家媒體、智庫、政府部門及企業的約350名代表出席。會上宣讀了中國國家主席習近平和巴西總統盧拉的賀信。



“全球南方”媒體新聞網在論壇開幕式上啟動上線並運行。網站通過“南南要聞”“南南合作”“南南講堂”等多個欄目，傳遞全球南方國家最新動態，推送南南合作前沿資訊，聚焦全球南方發展亮點，展現合作國家風土人情，共同推動全球南方國家發展。網站以中英兩種語言發布，將進一步擴大“全球南方”媒體智庫高端論壇影響力，密切全球南方國家媒體智庫交流，促進成員間新聞共享、信息溝通以及傳播合作。



出席論壇的北京大學國際傳播研究院名譽院長程曼麗表示，“全球南方”媒體新聞網上線有望聚合全球南方媒體力量，唱響南方聲音，通過媒體合作推動踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化，普惠包容的經濟全球化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。