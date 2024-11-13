以軍繼續空襲黎巴嫩　一天炸死33人

中評社北京11月13日電／據新華社報導，以色列軍隊12日繼續空襲黎巴嫩中南部和首都貝魯特南郊等地，炸死33人。黎巴嫩真主黨同一天向以色列發射數十枚導彈和火箭彈，造成以方2人喪生。



以軍12日上午開始轟炸貝魯特南郊，發動十幾起空襲。以軍當天晚些時候說，空襲摧毀了真主黨在貝魯特南郊代希耶的大部分軍工廠和武器庫。按照路透社說法，這是以軍近來在白天對真主黨目標發動的最猛烈攻勢之一。



黎巴嫩衛生部說，以軍同日空襲了黎巴嫩山省兩座村莊，炸死23人。以軍在黎巴嫩南部和東北部等地的空襲導致另外10人死亡。



真主黨繼續用無人機、火箭彈和導彈回擊以色列。以軍說，真主黨12日向以色列境內發射55枚“發射物”。真主黨確認，其向以色列最大城市特拉維夫附近一座以軍空軍基地發射多枚導彈。



以北部邊境城市納哈裡亞一座居民樓被火箭彈擊中，2人死亡。以北部城市海法郊區一所幼兒園也被擊中，沒有人員受傷。



黎巴嫩衛生部12日說，新一輪巴以衝突爆發以來，以軍已經打死至少3287名黎巴嫩人。以方說，真主黨在以色列北部、以色列占領的戈蘭高地和黎巴嫩南部共造成大約100名以方士兵和平民死亡。真主黨12日稱，10月1日以來，真主黨已經打死100多名以色列士兵。



本輪巴以衝突去年10月爆發以來，真主黨與以軍在黎以邊境持續交火，以策應巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。隨著黎以局勢驟然升溫，以軍今年10月1日對黎南部發起地面行動，持續空襲貝魯特等地；真主黨則發射火箭彈、炮彈等還擊。雙方在黎南部和以北部邊境地區的大量居民已撤離。