中山大學百年校慶　產學研助力灣區建設

中評社北京11月13日電／據大公報報導，2024年11月12日，中山大學迎來建校100周年。12日，慶祝孫中山先生創辦中山大學100周年大會暨創新發展論壇在廣州中山大學舉行。在百年辦學歷程中，中山大學累計培育了80多萬名畢業生，又因毗鄰港澳，與香港結下了深厚的淵源，一大批優秀畢業生為香港的繁榮發展作出了積極貢獻。



教育部副部長吳岩表示，期待中大可聚焦國家重大戰略和粵港澳大灣區發展的需求，提高學校科技成果轉化效能，助力大灣區的發展。中國科學院院士、中山大學校長高鬆在校慶致辭時指出，中山大學已經在香港成立了高等研究院，主要以前沿交叉研究引領發展未來技術，未來將繼續為粵港澳大灣區建設貢獻智慧和力量。＼大公報記者 盧靜怡廣州報導



吳岩在會上肯定了中大的發展成果。他表示，中山大學建設了國家超算廣州中心、南方海洋實驗室、“天琴計劃”、“中山大學”號海洋綜合科考實習船、極地破冰科考船等一大批重大科技基礎設施平台。在基礎理科、生物醫藥、新一代信息技術、環境資源、能源材料等領域，產出了一批科技成果。學校主動服務國家戰略和區域經濟社會發展，在“一國兩制”理論與實踐、“一帶一路”、粵港澳問題研究等領域，提供了一批高質量的成果。



推動建設高水平國際實驗室



吳岩續稱，期待中大可聚焦國家重大戰略和粵港澳大灣區發展的需求，以重點產業為牽引，深化校企合作、增強協同、搭建平台、打通堵點，提高學校科技成果轉化效能，助力大灣區的發展。他認為，粵港澳高校應在科技創新、人才交流等方面深化合作，提高吸引高層次人才的能力，應依托全球科技合作大平台，聚焦科學前沿問題，發起或參與國際大科學計劃，建設國際大科學裝置，推動建設高水平國際聯合實驗室。



中國科學院院士、中山大學校長高鬆表示，隨著近年來中山大學廣州校區的提質增效，珠海校區得到優化升級，深圳校區拔地而起，三校區、五校園辦學新格局正式形成。他表示，未來中大將持續加強基礎研究，大力推動學科交叉融合，從國家戰略需求中凝練重大科學和技術問題，不斷推進跨學科研究，特別是醫學與其他學科交叉融合，孕育新的引領性優勢領域和方向。