﻿中俄戰略安全磋商　加強協作促進全球穩定

中評社北京11月13日電／據大公報報導，據新華社報導：11月12日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。



王毅說，今年是中俄建交75周年，習近平主席和普京總統年內三次會晤，對推動兩國關係乘勢而上、開拓進取作出一系列戰略部署。在兩國元首堅強領導下，中俄關係經受住國際風雲考驗，始終保持健康穩定發展勢頭。



雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏原則，以服務兩國人民根本利益為己任，在涉及彼此核心關切問題上堅定相互支持，不斷深化政治互信，扎實推進務實合作，打造出相鄰大國關係的新範式，也為促進全球南方國家團結合作作出重要貢獻。



國際形勢越複雜 雙方越要團結協作



王毅強調，元首引領是中俄關係高質量發展的最大政治優勢和根本保障。中俄戰略安全磋商機制要以落實兩國元首共識為根本遵循，就涉及雙方安全和發展利益的戰略性、全局性問題加強協調，不斷提升戰略互信水平，充實戰略協作內涵。中俄關係有著必然歷史邏輯和強大內生動力。國際形勢越複雜，外部挑戰越多，雙方越要堅定團結協作，捍衛共同利益。我們願同俄方一道，著眼國際形勢變化，密切溝通協調，加強多邊協作，為維護中俄關係高水平發展勢頭提供有力保障，共同維護全球戰略穩定。



紹伊古表示，今年是新中國成立75周年，也是俄中建交75周年。75年來，中國取得巨大發展成就，俄中關係也成為大國合作典範和國際事務中的主要穩定因素。俄中兩國始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水平。習近平主席前不久赴俄出席金磚國家領導人喀山峰會，是對俄方作為主席國的最大支持，為喀山峰會取得圓滿成功、加強全球南方合作作出重要貢獻。面對不穩定的世界，俄中保持溝通交流的重要性進一步凸顯。俄方願同中方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚等多邊機制中的配合，推動俄中關係不斷取得新的更大發展。