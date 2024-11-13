國航簽約　成C929全球首位用戶

中評社北京11月13日電／據大公報報導，綜合記者夏微、王玨報導：12日，第十五屆中國國際航空航天博覽會在珠海開幕。當天，中國商用飛機有限責任公司（下稱中國商飛）接連發布了ARJ21新增商業名稱“C909”和國航意向成為C929全球首家用戶兩則重磅消息。



海航洽購60架C919大飛機



據悉，本屆展會，中國商飛攜7架飛機參展，並聯合50餘家國內外合作夥伴共同打造國內首個商用飛機產業館，分為結構材料、機載設備、機載系統、維修培訓、航空公司和金融服務六大區域，面積約7000平方米，全面展示了國產商用飛機規模化系列化產業化發展成果。



珠海航展首天，中國商飛與海航航空集團簽署60架C919飛機確認訂單和40架C909飛機確認訂單；與多彩貴州航空簽署30架C909飛機訂單，其中20架為確認訂單，10架為意向訂單。



12日，中國國際航空股份有限公司（下稱國航）與中國商飛簽署C929客機首家用戶框架協議，意向成為C929寬體客機的全球首家用戶。據中國商飛介紹，C929寬體客機座級280座，航程12000公里，目前正在開展初步設計工作。國航共引進2架C919、31架C909客機。截至今年10月，國航C919客機累計飛行174架次，安全飛行389小時，運輸旅客2.38萬人次；C909客機累計執行航班4.6萬架次，安全飛行8.1萬小時，運輸旅客304萬人次。