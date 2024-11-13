丁薛祥出席世界領導人氣候行動峰會並致辭

中評社北京11月13日電／據新華社報導，11月12日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在阿塞拜疆首都巴庫出席世界領導人氣候行動峰會並致辭。



丁薛祥首先轉達習近平主席對阿塞拜疆舉辦世界領導人氣候行動峰會的良好祝願，強調習近平主席高度讚賞阿塞拜疆作為COP29主席國為推動全球氣候治理作出的積極努力和貢獻，並預祝大會取得圓滿成功。



丁薛祥指出，今年是《聯合國氣候變化框架公約》生效實施30周年。站在新起點，我們要攜手推動COP29取得令人滿意的成果，不負國際社會的熱切期盼。



丁薛祥表示，加強全球氣候治理，共同但有區別的責任原則是基石。發達國家應當展現更大雄心和行動，履行率先減排義務，提前碳中和時間，發展中國家也要在能力範圍內盡最大努力。解決氣候變化問題，歸根結底要靠發展方式的徹底變革。國際社會應共同努力，以公平、有序、公正的方式加速能源轉型，維護新能源產業鏈供應鏈穩定，促進綠色產品和技術的可及與革新，加快培育新質生產力。提升應對氣候變化能力，資金和技術是關鍵支撐。呼籲發達國家加大對發展中國家的資金支持和技術轉讓，期待這次大會達成更有力度的新資金目標，為下階段全球氣候行動提供信心和保障。中方願同各方一道，以構建人類命運共同體理念為引領，合力保護人類共同的地球家園，共建清潔美麗世界。



