2023年我國研發經費投入超3.3萬億元

中評社北京11月13日電／據人民日報報導，日前，國家統計局、科學技術部和財政部聯合發布了《2023年全國科技經費投入統計公報》（以下簡稱《公報》）。《公報》顯示，2023年我國研究與試驗發展經費（以下簡稱“研發經費”）投入總量突破3.3萬億元，達到33357.1億元，比上年增長8.4%，保持穩定增長趨勢，增速高於“十四五”時期“全社會研發經費投入年均增長7%以上”的規劃目標。



據瞭解，我國研發經費總量於2012年突破1萬億元，2019年突破2萬億元，2022年突破3萬億元，目前位居世界第二位。研發經費投入持續加大，為我國加快實現高水平科技自立自強提供了有力保障。



從投入強度看，2023年我國研發經費投入強度為2.65%，比上年提高0.09個百分點，提升幅度快於“十三五”以來年均水平0.02個百分點，延續較快提升態勢，在全球位列第十二位，接近OECD（經濟合作與發展組織）國家平均水平。



《公報》顯示，企業、政府屬研究機構和高等學校是我國研發活動的三大執行主體。2023年，這三大執行主體研發經費分別為25922.2億元、3856.3億元和2753.3億元，分別比上年增長8.6%、1.1%和14.1%。