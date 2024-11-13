三名強姦未成年人罪犯今日被依法執行死刑

中評社北京11月13日電／據人民日報報導，記者從最高人民法院獲悉，今日，經最高人民法院核准，強姦未成年人的罪犯郭某某、尚某某、公某某被依法執行死刑。



最高人民法院介紹，性侵害未成年人犯罪嚴重損害未成年人身心健康，給未成年人的人生蒙上陰影，使未成年人父母及家庭背負沉重精神負擔，社會影響特別惡劣，人民群眾深惡痛絕。人民法院對此類犯罪堅決依法從嚴懲處，絕不手軟。



罪犯郭某某系某地民辦小學教師。2013年至2019年2月，郭某某利用其任課教師、班主任身份，先後奸淫6名女學生共計百餘次，6名被害人初次被強姦時均不滿14周歲。郭某某還多次猥褻另外3名未滿12周歲女學生。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處郭某某死刑，最高人民法院依法予以核准。



罪犯尚某某系某地務工人員。2011年至2020年，尚某某在公園、廣場、公交車、幼兒園門口等公共場所選取、結識低齡幼女，採取誘騙、脅迫等方式，將幼女帶至隱蔽處實施性侵害，共奸淫、猥褻幼女5人、猥褻幼女3人。其間，尚某某偷拍性侵害過程及被害人隱私部位視頻、照片，以此要挾、長期奸淫其中4名幼女，並致一名被害人患重度抑鬱和重度焦慮症，多次自殺未果。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處尚某某死刑，最高人民法院依法予以核准。



罪犯公某某系某地農民。公某某利用同村張某（女，化名）經常到其經營的小賣部玩耍之機，採取誘騙、脅迫等方式，長期精神控制張某，單獨或者夥同他人實施性侵害，時間自2015年夏張某未滿12周歲開始至2020年1月案發。其間，共計單獨實施強姦8次、輪奸2次、單獨或共同猥褻40餘次，致張某不堪忍受，割腕及服農藥自殺身亡，歿年16歲。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處公某某死刑，最高人民法院依法予以核准。



上述三案中，郭某某利用教師身份在長達六年的時間內對其任教的多名小學女生實施奸淫達百餘次，還多次猥褻多名小學生，色欲熏心、肆意妄為，嚴重違背職業道德，突破人倫底線；尚某某專門物色脫離家庭、學校監護、看護的低齡幼女作為犯罪目標，先以小恩小惠誘騙，再以裸照、視頻等脅迫，長期對被害人實施性侵害，導致未成年被害人罹患嚴重心理疾病；公某某針對農村留守兒童，先行誘騙再施脅迫，長期予以精神控制，不僅單獨實施性侵害，還夥同他人輪奸、猥褻，侵害長達數年，導致未成年被害人自殺身亡的嚴重後果。三人的罪惡行徑嚴重損害未成年人身心健康，嚴重挑戰法律和道德底線，犯罪性質極其惡劣，社會危害性極大，罪行極其嚴重。