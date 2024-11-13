走向現代中國暨《呂正惠集》學術研討會舉行

中評社北京11月13日電／“走向現代中國暨《呂正惠集》學術研討會”於11月8－10日在福建省福州市倉山區順利召開。該論壇由福建師範大學閩台區域研究中心和九州出版社、《文化縱橫》雜誌社、《現代中文學刊》聯合主辦。來自海峽兩岸高等院校、科研機構的共60多位人文社會科學領域的專家學者出席了研討會。



自2023年12月以來，七卷本《呂正惠集》由九州出版社陸續出版，受到兩岸學術界的廣泛關注和熱烈反響。借《呂正惠集》出版的契機，研討會以“走向現代中國”為主題，深入探討統左派愛國學者呂正惠對五千年的中華文明如何走向現代中國的思考，總結人文研究如何在中國式現代化進程中謀求發展，進一步深化兩岸學術界、文化界的融合發展。會議分為“主題演講”、“會通古今”、“歷史道路”、“經典重釋”、“台灣問題”、“圓桌會議”六個場次。來自海峽兩岸的知名人士、專家學者、青年學子出席會議並參加研討。與會者探討了呂正惠先生學貫中西、融通古今的學術思想以及為統一大業的實踐，包含他對台灣文學發展與現代中國革命的主體思考，以及他為人文社會研究與中國式現代化所作出的理論建設。



研討會的開幕式由福建師範大學閩台區域研究中心台灣文學研究所所長徐秀慧主持，福建師範大學副校長鄭家建、九州出版社副社長王守兵、上海大學文學院蔡翔教授、福建師範大學閩台研究中心特聘教授趙剛和人間出版社發行人呂正惠先生分別發表了精彩的致辭。他們對兩岸學術研究提出了共同的期待，希望借由此次研討會深化兩岸學界融合發展，鑄牢海峽兩岸的中華民族共同意識，推進中華民族偉大復興。



“主題演講”環節在華東師範大學國際漢語文化學院毛尖教授主持下，兩岸知名的專家學者紛紛從不同視角展開相關探討。台灣大學中文系名譽教授何寄澎先生梳理了呂正惠“奇人奇文”的相關脈絡，上海大學文學院王曉明教授探究了當下實現大同文化的可能性，台灣“中研院”人社中心研究員瞿宛文從經濟學視角討論中國特色的市場經濟，首都師範大學歷史學院江湄教授聚焦於呂正惠從古代文學進入現代中國的思想路徑，華東師範大學中文系羅崗教授提出理解呂正惠“第二個經典時代”的新視角，台灣社會研究社社務委員、也是知名的文史作家鄭鴻生先生從台灣閩南話與閩南原鄉地理環境的關聯破除“台灣話”的迷思，廈門大學台灣研究院朱雙一教授總結了呂正惠的學術研究對他的啟迪，福建師範大學閩台區域研究中心台灣文學研究所所長徐秀慧探究呂正惠的平易近人的文風背後，蘊含他對歷史發展道路的總結。



“會通古今”主題研討由首都師範大學歷史學院江湄教授主持，華東師範大學中文系羅崗教授、倪文尖教授對本場論文進行評議。浙江大學傳媒與國際文化學院江弱水教授、台灣成功大學中文系蘇敏逸教授、廈門大學台灣研究院劉奎教授以及福建師範大學閩台區域研究中心高維宏講師等，集中探討了呂正惠對古代士族的詩詞闡釋與其中華文明史觀的關係，清華大學日新書院王中忱教授探究呂正惠有關殖民地台灣與當下後冷戰台灣社會狀況的思考，福建師範大學文學院林強副教授從呂正惠的小說批評出發，提煉其對歷史的觀照與對當下的啟示。福建師範大學文學院王昱敏講師、台灣清華大學文學院賴昶亘講師透過《CD流浪記》一書，探究呂正惠關於抒情傳統的闡釋與實踐。



“歷史道路”集中探討呂正惠的祖國情懷與思想實踐。這場會議由台灣彰化師範大學名譽教授邱守榕主持，廈門大學台灣研究院張羽教授、台灣陽明交通大學社會與文化研討所彭明偉副教授擔任評議專家。廣西民族大學外國語學院陸卓寧教授、福建師範大學徐紀陽教授、長沙市明德中學一級教師馬臻、福建社會科學院張帆副研究員以呂正惠的祖國情懷與思想實踐為例，展現台灣知識分子走向現代中國的思想歷程。台灣淡江大學中文系黃文倩副教授、重慶大學人文社會科學高等研究院、博雅學院金浪教授、百色學院中文系主任謝乙德副教授、台北護理健康大學姚彥淇教授從課堂實踐、學術傳承等主題出發，呈現師者呂正惠的不同精神面貌。此外，九州出版社編輯鄧金艶還以《呂正惠集》的出版為例，展開有關新質生產力引領下的涉台圖書出版的實踐與探索。



“經典重釋”為本次論壇特辟的青年學者專場，主持專家為《海峽評論》發行人福蜀濤，評議專家為廈門大學台灣研究院劉奎教授、台灣成功大學中文系蘇敏逸教授。浙江海洋大學師範學院講師胡子沛、福建師範大學文學院研究生胡貴艶以呂正惠對陳映真的批評為線索展開論述，福建師範大學文學院研究生鐘晨玨、中國社會科學院文學所研究生張冰然、廈門大學台灣研究院文學所博士生宮琬舒梳理呂正惠自1980年代以來的學術脈絡與思想變遷，福建師範大學文學院博士生陳詩婕、福建師範大學文學院研究生林雅瓊分別以葉榮鐘、林海音為例，集中探討了呂正惠對兩位前輩作家的相關評價。



“台灣問題”由廣西民族大學外國語學院陸卓寧教授主持，廈門大學台灣研究院文學所朱雙一教授、福建師範大學文學院徐紀陽教授對此場會議論文進行評議。廈門大學台灣研究院張羽教授、台灣陽明交通大學社會與文化研討所彭明偉副教授、華僑大學文學院黃琪椿講師、福建師範大學文學院劉建華講師以呂正惠的台灣文學研究為主題，各自展開了精彩的論述。福建師範大學閩台區域研究中心隋欣卉副研究員、浙江海洋大學師範學院吳明宗講師聚焦於呂正惠對殖民地台灣的文學批評，鄭州大學樊洛平教授、黃岡師範學院文學院呂明純講師分別探究了呂正惠有關陳映真、林海音的現實主義文學與社會的關係。最後，中國台灣作家張萬康先生梳理了呂正惠先生的主體形象，為本場研討會收尾。



會議還邀請關心台灣問題的學者舉行了“圓桌會議”，從呂正惠的思想與實踐中汲取人文研究在中國式現代化進程中的獨特價值，深化兩岸融合發展的新路。福建師範大學區域研究中心特聘教授趙剛、華東師範大學國際漢語文化學院毛尖教授、台灣師範大學進修推廣學院院長、國文系胡衍南教授、上海社會科學院文學研究所張煉紅研究員、光明日報高級編輯饒翔、華東師範大學中文系倪文尖教授、北京榜樣雲網絡技術有限公司高文寧董事長等從不同維度充分探討呂正惠的學術思想展現了成為“人民中國”的知識分子的自覺與擔當，並闡述呂先生走向現代中國之路的心路歷程，為後輩樹立了人文倫理的楷模。



經過熱烈的研討發言，迎來了會議的閉幕式。閉幕式由福建師範大學文學院院長李小榮主持，福建師範大學閩台區域研究中心特聘教授、人間出版社發行人呂正惠先生作了會議的總結發言。呂先生對本次兩岸學術研討會的研討議題和研討成果進行了回顧，並對未來開啟新議題推動兩岸學者的交流提出了深切的期待。