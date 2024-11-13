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騰訊第3季盈利按年升47%
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2024-11-13 17:30:53
中評社香港11月13日電／騰訊第3季盈利532.3億元人民幣，按年升47%，按季亦升12%。按非國際財務報告準則，上季經調整盈利598.1億元，按年及按季分別升33%及4%。
香港電台報導，騰訊第3季收入1671.9億元，按年及按季升8%及4%。
至於首3季盈利1427.5億元，按年升62%，經調整盈利升46%至1673.9億元，收入亦升7%至4878.1億元。
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