許正宇：將檢視政府財政情況恢復收支平衡

立法會會議廳現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月14日電（記者 段曉魯）香港特區財經事務及庫務局局長許正宇昨日在立法會回復議員提問時表示，制定2025至26年度《財政預算案》的工作即將展開，特區政府會檢視財政的最新情況和預測，並制定措施以期在未來數年恢復收支平衡。



許正宇表示，在早前疫情期間，特區政府推出多輪大規模的逆周期措施以支援企業和市民，加上實施防疫抗疫措施導致開支飆升，因而出現較大的財政赤字。此外，由於外圍環境複雜多變，香港作為細小及外向型經濟體，無可避免受到影響，與資產市場相關的收入仍需時間完全恢復。與此同時，特區政府須繼續投入資源鞏固經濟增長勢頭和提升公共服務，因此2024至25財政年度為赤字預算。



許正宇亦表示，特區政府有決心克服公共財政面對的挑戰。在2024至25年度政府《財政預算案》中，財政司司長提出一套全面的財政整合計劃，透過控制開支增長、增加收入，以及發行政府債券，讓財政赤字逐步收窄，力求數年內讓政府回復收支平衡。



許正宇指出，特區政府在制訂《財政預算案》時會檢視收入、開支及財政儲備的水平，同時考慮社會當前和長遠的需要，以擬定相應的措施和財政安排。制定2025至26年度《財政預算案》的工作即將展開，我們會檢視政府財政的最新情況和預測，並制定措施以期在未來數年恢復收支平衡。