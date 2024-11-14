曾國衞：構建以愛國愛港為核心的主流價值觀

立法會會議廳現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月14日電（記者 段曉魯）香港特區政制及內地事務局局長曾國衞昨日在立法會上表示，特區政府決心構建以愛國愛港為核心、同“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。



曾國衞說，愛國主義是全世界普有，包含了對自己國家和民族的深厚感情和身分認同。習主席表示：“愛國主義是中華民族精神的核心。愛國主義精神深深植根於中華民族心中，是中華民族的精神基因，維繫著華夏大地上各個民族的團結統一，激勵著一代又一代中華兒女為祖國發展繁榮而不懈奮鬥。”



曾國衞指出，特區政府決心構建以愛國愛港為核心、同“一國兩制”方針相適應的主流價值觀。今年4月成立的“愛國主義教育工作小組”，積極結合政府與民間力量，從學校教育、本地社區、歷史政經文化、傳媒宣傳等範疇著手，按香港的實際情況建議各種政策措施，務求令愛國精神深深扎根社會。



曾國衞稱，今年喜逢新中國成立七十五周年華誕，“愛國主義教育工作小組”藉此良機，以“愛國愛港愛社區”為主題集中開展愛國主義教育。特區政府與社會各界舉辦超過四百項國慶慶祝活動，包括千人著華服、千人寫毛筆、千人大合唱等大型活動，希望市民在普天同慶中建立對國家發展成就以及對中華優秀傳統文化的認同感和自豪感，厚植家國情懷。