王傑：兩岸應深化文化交流　共建命運共同體

王傑在中華文化論壇發表主旨演講（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 李婷萱）第十屆中華文化論壇於11月12日在京舉辦，兩岸專家學者及藝術家百餘人出席論壇，中共中央黨校教授、央視“百家講壇”主講人王傑在大會上做了主旨演講，表示兩岸應共同傳承和弘揚中華文化，攜手共建兩岸命運共同體。



“中華文化是兩岸共同的基因和靈魂。”王傑表示，文運同國運相牽，文脈同歸國脈相連，中華文化源遠流長、博大精深，賡續不斷，是中華民族團結的根、和睦的魂，它承載著兩岸同胞共同的歷史記憶。十年前，中華民族共同體的概念首次提出，中華民族共同體旨在凸顯中國各民族之間的五個共同。這五個共同就是“共同的歷史記憶，共同的精神文化，共同的責任，共同的命運和共同的價值目標”，兩岸命運共同體，是一個同呼吸共命運的整體，旨在營造兩岸一家親的感覺，凸顯兩岸同胞血脈相連、歷史相承、文化相通、情義相挺、休戚與共的民族感情，築牢兩岸中華民族共同體意識，有助於鞏固兩岸民眾對中華民族身份的認同，有利於增進統一的向心力，不斷夯實解決國家統一大業問題的民意基礎，促進台灣同胞深入思考台灣在中華民族復興中的地位和作用，增強其共擔民族大義的意願，使其自覺匯入促進兩岸統一，實現中華民族偉大復興的時代潮流之中。



王傑表示，中華文化在兩岸關係發展中起著重要作用，扮演著重要角色。對中華文化的認同是中華民族團結的根脈，是築牢兩岸中華民族共同體意識的核心，是兩岸關係可長可久的基礎和支柱。



王傑說，回顧台灣走過的歷史，我們可以看到台灣人民始終都保持著愛國精神。在台灣被外國殖民統治時期，台灣同胞不甘屈服於外國殖民統治，曾經在歷史上多次掀起了反對殖民統治的鬥爭，例如荷蘭殖民時期台灣同胞的反抗在台灣歷史上留下了光輝的一筆；在日本殖民統治期間，台灣人民同日本殖民統治者展開了英勇鬥爭，廣大台灣愛國知識分子心系祖國，竭力保持中華文化傳統，為挽救和弘揚中華文化與日本殖民統治者展開了不屈不撓的抗爭，用各種方式傳播中華文化。



王傑表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，主客觀條件造就了兩岸成為具有共同命運認知的命運共同體。兩岸同胞扎根於共同的歷史和文化，不僅具有共同的中華文化精神，還具有共同的傳承中華文化精神的外在表現形式。無論是是用簡體字還是繁體字，其體系和性質是完全一樣的，都是對漢字歷史與文化的傳承和延續。文化自信，首先要文化自知，對於老祖宗留下的寶貴歷史文化遺產，我們要去繼承、傳承。



“我也注意到，台灣郵政部門曾經連續三年發行了中華民族的文化瑰寶，這些都是兩岸深厚的文化基礎和文脈傳承的豐富多彩表現形式。中華優秀文化不僅僅屬於祖國大陸，也屬於台灣，海峽兩岸走向統一，不僅是兩岸同胞的心聲，也是歷史的必然”，王傑表示。

