中評現場：兩岸藝術家共話中華文化交流傳承

大會現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 李婷萱）第十屆中華文化論壇11月12日在京召開。12日下午，中華文化論壇·藝術家交流專場活動舉行，海峽兩岸四十餘位藝術家出席活動。兩岸藝術家分別從兩岸共圓中國夢、文化傳承與融合、影視傳播發展力、影視傳播發展力、書畫文創與交流、文化認同影響力五個方面進行了深入的交流分享。



曾任人民出版社社長的黃書元表示，“我們欣喜地看到，兩岸文化交流日益豐富，形式不斷創新，領域漸次拓寬，水平逐步提升，為兩岸民眾架起了心靈溝通的橋梁，為兩岸關係和平發展發揮了無可取代的作用”。



黃書元指出，“兩岸文化交流不僅是文化的傳承與創新，更是兩岸同胞心靈契合的橋梁。我們要通過文化交流，增進兩岸同胞的相互理解和信任，為兩岸關係和平發展奠定堅實的人文基礎”。



台灣師範大學美術系助理教授林政榮表示，“近年來大陸篆刻偏向運用古璽文字入印，在台灣掀起學習風潮，也成為台灣學子積極想深入瞭解的區塊，兩岸的文化交流有助於資訊的獲得，也使得文字學的研究對於篆刻文字的入印使用再度受到重視。篆刻融合了書、畫、印、石等元素，每一項目都是擲地有聲的國粹經典，理解篆刻發展的脈絡，並進一步比較兩岸的風格潮流，有助於這門具有深厚底蘊的中國藝術得以在學術界、藝術界、甚至大眾生活裡有更好的發展與傳承”。



燕京理工學院副教授劉英純從全媒體視角談及鑄牢中華民族共同體意識的實踐，就此提出了三點看法，第一，廣納各族群人才進入全媒體陣容；第二，對各界自媒體創作者做出獎勵激勵；第三，跨界組合，用多媒體融合的方式來創造更多元的素材。

