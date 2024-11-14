馬鎮答中評：使命在肩　文化交流促民族認同

馬鎮在藝術家專場上發言（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 李婷萱）第十屆中華文化論壇於11月12日在京舉辦，兩岸專家學者及藝術家百餘人出席論壇，並就“中華民族共同體：理論內涵與時代價值”“中華文化與兩岸命運共同體”“藝術家交流專場”三個主題進行了深入交流與分享。



馬鎮是中國作家協會會員，中國報告文學協會會員，曾任中國農工民主黨中央機關刊物《前進論壇》編輯室主任、副主編，他在接受記者採訪時表示，“在兩岸關係非常關鍵的時刻，文化藝術上的交流格外重要，它可以增強中華民族的情感、認同感。兩岸本就是同文同源，文化的交流能夠讓人們更加留戀大中國的統一，所以文化的力量便在此展現了”。



馬鎮分享了自己十年前帶領攝制組前往台灣採訪拍攝石油井遺址的經歷，他發現有很多學生在遺址中參觀游覽，“瞭解台灣的歷史，從中汲取精神的歸宿，已經成為台灣青年一代的‘尋根文化’現象。但據我所知，大多數青年都不知道中國石油工業的源頭是在台灣，台灣苗栗油礦與延長、玉門、大慶油田同為中國石油工業的聖地。我希望海峽兩岸的青年能夠有更多的交流，共同追尋中國石油工業的歷史，共築共同的民族精神家園”。



馬鎮指出，十年前，兩岸關係還處於比較好的狀態，可以輕鬆地帶著攝制組去台灣進行拍攝。既然我們曾經有過這種狀態，說明我們完全可以達到以親情的感覺往來台灣。“這次論壇上提出一個很新的詞叫做‘同族避戰’，我非常認同，同是中華民族，就要避免戰爭。對於兩岸人民，戰爭不是我們的選擇，分裂不是我們的選擇。作為文化領域的人，我們也應該做出相應的努力，通過文化的交流與傳播讓兩岸人民更加認識到兩岸同宗同源、同是一體”。



本屆中華文化論壇由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室、文化和旅遊部·北京大學兩岸文化研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社、中國高等教育學會國際政治研究專業委員會協辦。