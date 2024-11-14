張家獻答中評：增進理解　影音破除信息繭房

張家獻在藝術家專場上發言（中評社 李婷萱攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 李婷萱）第十屆中華文化論壇於11月12日在京舉辦，兩岸專家學者及藝術家百餘人出席論壇，並就“中華民族共同體：理論內涵與時代價值”、“中華文化與兩岸命運共同體”、“藝術家交流專場”三個主題進行了深入交流與分享。



台灣財團法人國學文化藝術基金會董事長張家獻會後接受記者採訪時說，“中華文化論壇促進了兩岸文化交流，體現出中華民族的偉大復興。我認為，現在要做的就是以電視劇電影的形式，讓台青清楚瞭解祖國大陸惠台的實證，瞭解改革開放以來台商在大陸獲得機遇、脫貧致富的真實故事”。



在談及當下應該通過哪些形式的藝術作品進一步促進兩岸民眾心靈契合時，張家獻表示，“論壇能夠舉辦是因為有學者專家的參與和論述，但是如果要更加緊密，要去讓年輕人感受到中華文化，必須要通過影音視頻。中華文化有著五千年的悠久歷史，但是目前台灣的教育改革已經在‘去中國化’，如何去吸引年輕人關注這個問題？那就要用年輕人最關注的兩個方向，一個是體育，另一個則為影視”。



張家獻指出，報紙或論文的傳播方式不一定適合當代青年，當下應該用短語音、短視頻的方式來說好中國故事，特別是兩岸人的故事。影視具有強大的傳播力，能夠讓台青有正向思考，破除民進黨當局歪曲污蔑大陸的“信息繭房”，增進兩岸同胞對中華文化的認同、對一個中國的認同。



本屆中華文化論壇由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室、文化和旅遊部·北京大學兩岸文化研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社、中國高等教育學會國際政治研究專業委員會協辦。