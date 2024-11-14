快評：王金平老驥伏櫪　首要守住“九二共識”

中評社快評／國民黨籍前“立法院長”王金平籌辦的跨黨派兩岸智庫預定12月8日成立，當天王金平將發表兩岸相關的和平倡議。王金平1941年3月生，已高齡83歲，在退休多年後又計劃走到台前，老驥伏櫪，壯心不已。



有說王金平此舉是為挑戰馬英九長期主張的“九二共識”，也有說這是王金平要參選黨主席的起手式，等等。王金平本人，親近王金平系統的白派、高雄市農會理事長蕭漢俊都作出澄清或否認。



有關“九二共識”，王金平認為，兩岸制度化協商談判的重要基礎是“九二共識”，這個共識說到底就是和平共識。蕭漢俊說，“外界都在見縫插針，黑白講”；國民黨該思考是否像民進黨一樣太親美，這樣下去真的能夠再次執政？應思考親美現象太嚴重。



王金平昨日邀集跨黨派成員出席座談會，從與會成員、以及部分智庫成員名單看，有超越黨派、跨領域特點，且有不少重量級人物，號召力不小。王金平在會中表示，台灣政局混亂，政黨對立嚴重，人民不安，希望透過智庫提出方案，解除對立混亂之狀，兩岸和平、台灣和諧，台灣安全繁榮發展應可期待。



當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，“台獨”分裂勢力挾洋自重，不斷進行“謀獨”挑釁，兩岸民眾更需要加強交流與合作。大陸一直在推動在一個中國原則和“九二共識”基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和統一開展廣泛深入協商。



王金平籌辦的“中道和平聯盟智庫”要實現追求兩岸和平、台灣和諧的目標，首先必須堅持“九二共識”，衹有這樣，才能有與大陸溝通、交流的基礎，也才有發揮作用的能量和空間。