中評關注：特朗普“外交交易”受支持？

特朗普獲勝令美國的外交克制主義者看到一絲希望 《外交事務》圖 中評社華盛頓11月13日電（記者 余東暉）特朗普勝選不僅在共和黨與民主黨之間，也在共和黨內部，掀起了外交“孤立主義”與“干涉主義”的新論爭，“孤立主義”的聲音有所抬升。有專家認為，即將全面執政的共和黨應當直面美國實力有限的現實，採取克制的外交政策，專注於內部事務，不追求在全球事務上的主導地位；共和黨人應當支持特朗普的“外交交易”。



美國智庫“國防優先”公共政策顧問考德威爾 (Dan Caldwell)和美國慈善組織Stand Together外交政策副總裁史密斯 (Reid Smith)13日聯名在權威外交期刊《外交事務》網站發文--“特朗普絕不能背叛‘美國優先’：為避免主導、擁抱克制的外交政策辯論”。



文章指出，特朗普勝選的重要原因是他激起了民眾對兩大政黨建制派的強烈反對。特朗普對外交政策的態度是“非正統的”。特朗普對美國在世界上的角色的看法與拜登對後冷戰共識的堅定承諾形成了鮮明對比。拜登堅持認為，美國應該通過全球主導地位堅定地追求自由霸權。哈里斯在競選期間熱情擁護這一原則。這種外交政策可能是哈里斯這次敗選的原因之一。



文章表示，儘管美國選民在此次大選中主要關心移民和通貨膨脹等國內問題，但這些優先事項反映了他們對美國外交政策態度的轉變--他們並不希望通過昂貴的遠程戰區永久部署來鞏固美國的全球主導地位。外交政策對關鍵搖擺州的關鍵社區來說甚至是決定性問題。比如，此次大選關鍵州密歇根州迪爾伯恩市的阿拉伯裔美國人對拜登處理中東衝突的方式不滿，這可能是他們轉而支持特朗普的原因。