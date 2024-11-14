中國航展見證飛天榮光

11月11日，空軍八一飛行表演隊和空軍航空大學“紅鷹”飛行表演隊展翅珠海，以獨特的方式慶祝中國人民解放軍空軍成立75周年。（新華社） 中評社北京11月14日電／據新華社消息，世界目光聚焦這裡。11月12日至17日，廣東珠海，第十五屆中國國際航空航天博覽會舉行。



如雷震耳，轟鳴聲中，重型艦載戰鬥機殲－15T穩穩落地珠海，這是人民海軍戰機首次出現在中國航展；



國家航天局展台摩肩擦踵，嫦娥六號取回的月球“土特產”——月背月壤樣品首次向國內公眾展出……



本屆航展，飛行表演盛況空前，一批航空航天領域“大國重器”集中亮相，見證著跨越發展能力。



從開國大典的受閱飛機因數量不夠不得不“飛兩遍”，到同時裝備殲－20與殲－35A，成為全球第二個同時裝備兩型隱身戰機的國家，航天強國的“中國夢”插上大國之翼。



開幕式上，全球矚目的殲－35A一出場便大仰角拉升、大半徑橫滾，展現絕佳機動性能；中國空軍八一飛行表演隊上演“六機筋鬥”“四機叠羅漢”等動作，引發現場觀眾陣陣歡呼。



靜態展示區前人頭攢動。今年航展，觀眾可以免費登機，參觀中國自主研發的200噸級大型運輸機運－20。



讓100多頭成年大象同時升空，聽起來不可思議。而這，正約等於運－20的起飛重量。機身長度47米，高度15米，運－20“大肚”能容坦克、戰機；先進翼型、澎湃動力和高效航電，造就這一“大國重器”。

