旅遊列車集體亮相！在中華文明風景線上徜徉

“絲路夢享號”的車門和外飾。（新華社） 中評社北京11月14日電／據新華社消息，近日，我國首個旅遊列車專屬基地車站——安靖站在成都啟用，國鐵集團在這裡召開鐵旅融合發展現場會，“絲路夢享號”“熊貓專列·安逸號”“熊貓專列·什邡號”“伊春號”“林都號”等旅遊列車集體亮相。



近年來，鐵路旅遊市場持續升溫，精品旅遊列車應運而生，意味著高品質旅遊需求得以釋放，是中國文旅市場中“鐵路＋旅遊”融合發展的新舉措。



今年以來，“絲路夢享號”“熊貓專列·什邡號”“伊春號”“星光·瀾湄號”等旅遊列車陸續開行，眾多遊客乘上列車，穿沙漠、行絲路，駛過“秦月漢關”，在中華文明風景線上徜徉。



這些旅遊列車有著獨具特色的車身外觀，有的以敦煌壁畫元素為紋理，有的以憨態可掬的熊貓為主題；有著舒適的會客廳、超大景觀車窗、超靜音設計包房、智能家居系統、各地文創美食……旅遊列車仿佛鐵軌上的“星級酒店”，滿足中外遊客對高品質旅行的需求。



它是行走的文化交流名片——



青藏鐵路公司和復星集團聯手推出的“絲路夢享號”致力傳播絲路文化，線路自西寧始發，經海晏、格爾木、大柴旦至敦煌，全程五天四晚，沿途可觀賞沙漠、戈壁、鹽湖等景觀。



開行於中國昆明和老撾萬象之間的“星光·瀾湄號”，成為中老兩國“鐵路＋文化＋旅遊”的友好使者。



行駛在東北大地的“伊春號”，已與9家中外旅遊服務企業簽訂了包車協議。一對新加坡夫婦特地在全景旅拍車廂拍攝了婚紗照，他們表示，要“永久珍藏大美中國的瞬間”。

