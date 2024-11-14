教育部教育家精神巡講（港澳站）在澳門舉行

圖為宣講活動開幕式在澳門舉行。（澳門特區教育及青年發展局供圖） 中評社北京11月14日電／據海外網報導，記者從澳門特區教育及青年發展局獲悉，教育部教育家精神宣講（港澳站）暨粵港澳大灣區師德師風建設學術研討會日前在澳門舉行。澳門濠江中學副校長陳虹、浙江大學教授蘇德礦、重慶市特殊教育中心校長李龍梅、武漢城市職業學院教授禹誠、上海市黃浦區盧灣一中心小學校長吳蓉瑾分別作宣講報告。港澳地區和內地的專家學者、校長教師代表等近300人參與活動。



教育部教師工作司司長俞偉躍在題為《大力弘揚教育家精神，推動粵港澳大灣區教師隊伍高品質發展》的主旨報告中指出，希望港澳校長教師深刻領悟教育家精神的時代意義，弘揚愛國主義精神，不斷修煉過硬的政治素質、涵養高尚的師德、提高教書育人水平，努力成為弘揚教育家精神的先行者、新時代高水準教師團隊建設的擔任者、內地與港澳教育交流合作的推動者。



“澳門將繼續加強教師團隊建設，弘揚教育家精神，貫徹落實全國教育大會精神，深化教育綜合改革。”澳門特區教育及青年發展局局長龔志明表示，特區政府高度重視構建教學人員專業發展體系，將憲法、基本法、維護國家安全法、師生身心健康等納入新入職教師和學校領導課程。同時，在教育部和澳門中聯辦的支持下，千名教師精英培訓計劃和內地優秀教師來澳交流計劃助力支持學校校本教研製度的建設。



在學術研討會上，內地與港澳的專家學者、校長教師等通過主題報告、專題研討和圓桌論壇，聚焦教育家精神在教師專業發展中的引領作用、教育家精神引領下的教師專業倫理髮展、粵港澳大灣區師德師風建設協同機制等展開深入探討。



同場舉行澳門特區教育及青年發展局、華南師範大學共同設立的“澳門教學人員研修及交流基地”揭牌儀式。



本次活動由澳門特區教育及青年發展局、華南師範大學主辦，教育部師德師風建設基地（華南師範大學）及澳門中華教育會承辦。