陶寺遺址開館！來看中華文明早期形態

11月12日，遊客在陶寺遺址博物館參觀、交流。（新華社） 中評社北京11月14日電／中華文明早期形態，什麼樣？



開館！陶寺遺址博物館11月12日向公眾開放，展出的230件（套）文物，涵蓋陶寺文化所有的文物類別，首次系統呈現約4000年前的陶寺文明。



作為“中華文明探源工程”中的重要遺址，自1978年發掘以來，陶寺遺址先後出土各類文物5500餘件，突破性的考古和研究發現，揭示了中華文明的早期形態，是中華文明多元一體、兼收並蓄、連綿不絕特質的生動寫照。



陶寺遺址，距今大約4300年至3900年，是黃河中游最有影響力的都邑性遺址之一。46年考古工作，中國考古工作者完成遺址分布範圍內約400萬平方米的考古調查，勘探面積達280萬平方米，發掘面積近3萬平方米。



博物館開館，設置了“文明蘊化”“煌煌都邑”“早期國家”3個基本陳列單元，“陶寺考古”“臨時展陳”2個專題展覽和1個特色沉浸式數字展。



一眼千年。站在陶寺鼎盛時期城址沙盤前，輕觸按鈕即可點亮宮城宮殿區、倉儲區、墓葬區、祭祀區、手工業作坊區、普通居民區等。城址規劃有致、功能齊全，具有宮城衛君、郭城衛民的“雙城制”規劃理念，呈現出早期國家都城的盛大氣象。



早期國家呈現哪些特徵？陶寺遺址考古，正逐步揭開——



在禮樂文明展區，一場復原的宴會上擺放著鼉鼓、土鼓、石磬、銅鈴、口弦琴等文物和復原物，不難想象古人享用美食欣賞音樂的情景。如果好奇這些古老樂器，可以激活多媒體設備，聆聽來自約4000年前的“悠古遺音”。

