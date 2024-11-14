逾6500家澳資企業　進駐橫琴合作區

圖：目前橫琴深度合作區內，澳資企業數量已超過六千五百家，約占整體企業數量的10%。 中評社北京11月14日電／據大公報報導，在“多元發展 青年領航”圓桌論壇上，橫琴粵澳深度合作區執行委員會副主任蘇昆分享稱，包括橫琴深度合作區在內，粵港澳大灣區重大合作平台是港澳青年北上發展的最佳跳板。他介紹，橫琴深度合作區在就業和創業上已經出台了一系列措施幫助港澳青年“融灣”。橫琴深度合作區已建設了六個創新創業產業園，並幫助對接企業資金方，為青年創業提供多樣化的融資渠道與產業配對服務。就業方面，廣東省政府也與澳門特區政府合作，為澳門青年開設多元化的實習與就業渠道。



持續推動“產學研資”四合一



蘇昆透露一組數據稱，目前，橫琴深度合作區內的澳資企業數量已超過6500家，約占整體企業數量的10%。其中，高新科技類企業尤為突出，已有32家澳資企業獲評為國家或省級的“專精特新小巨人”企業。蘇昆指出，橫琴深度合作區未來還會持續推動“產學研資”四位一體的資源整合平台，促進政府、企業與高校之間的深度對接。



澳門教育及青年發展局代副局長黃健武表示，為支持澳門青年更順利地融入大灣區的職業市場，澳門政府採取了多元化的協同合作策略。他說，政府將進一步強化澳門青年資源共享和協同發展的平台，未來將加強與企業、學校及其他青年機構的聯動，為灣區青年提供更具針對性的職業規劃建議，幫助青年提前做好職業準備。